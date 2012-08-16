У Луганську викрили фальшивомонетника, який друкував гривні на принтері

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю ГУ МВС у Луганській області, чоловік був затриманий 14 серпня під час проведення оперативних заходів.

Співробітники УДСБЕЗ виявили і вилучили 6000 фальшивих купюр (номіналом 50 гривень). Вилучено також речові докази: принтер, комп'ютер, засоби для нарізування паперу, обрізки паперу з відбитками купюр.

Порушено кримінальну справу за ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання і збут підроблених грошей).