«Кращому транспорту в Києві бути, або Коли кияни дочекаються метро на Солом’янку та Троєщину?» - ефір «Київського форуму»

15:54, 20 серпня 2012
Суспільство
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21 серпня 2012 року о 19.30 в ефірі Київської державної телерадіокомпанії (Київ, вул. Хрещатик, 26) відбудеться прямий ефір соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною Назаровою. 

Тема ефіру: «Кращому транспорту в Києві бути, або Коли кияни дочекаються метро на Солом’янку та Троєщину?» 

До участі в програмі запрошені:

Євгеній Водовозов,  начальник ГУ транспорту та зв’язку КМДА;

Богдан Тимченко, заступник начальника ГУ транспорту та зв’язку КМДА;

Володимир Петренко,  генеральний директор ПАТ «Київметробуд»;

Олександр Сергієнко,  директор Інституту міста

Іван Салій, екс-голова КМДА

Віктор Янікін, директор проектного інституту "Укрметротунельпроект"

Віктор Петрук, інженер-конструктор ТОВ "Експреспроект" (автор альтернативного проекту метро на Троєщину);

Віталій Черняхівський,  перший заступник голови ГО «Київський форум»

Олександр Охотніков, директор Дирекції будівництва метрополітену КП "Київський метрополітен"

експерти, журналісти та небайдужі кияни.

Акредитація для журналістів за тел.: (066)405-14-55 до 15.00 21 серпня (Бойко Юлія).

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