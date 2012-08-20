«Кращому транспорту в Києві бути, або Коли кияни дочекаються метро на Солом’янку та Троєщину?» - ефір «Київського форуму»
21 серпня 2012 року о 19.30 в ефірі Київської державної телерадіокомпанії (Київ, вул. Хрещатик, 26) відбудеться прямий ефір соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною Назаровою.
Тема ефіру: «Кращому транспорту в Києві бути, або Коли кияни дочекаються метро на Солом’янку та Троєщину?»
До участі в програмі запрошені:
Євгеній Водовозов, начальник ГУ транспорту та зв’язку КМДА;
Богдан Тимченко, заступник начальника ГУ транспорту та зв’язку КМДА;
Володимир Петренко, генеральний директор ПАТ «Київметробуд»;
Олександр Сергієнко, директор Інституту міста
Іван Салій, екс-голова КМДА
Віктор Янікін, директор проектного інституту "Укрметротунельпроект"
Віктор Петрук, інженер-конструктор ТОВ "Експреспроект" (автор альтернативного проекту метро на Троєщину);
Віталій Черняхівський, перший заступник голови ГО «Київський форум»
Олександр Охотніков, директор Дирекції будівництва метрополітену КП "Київський метрополітен"
експерти, журналісти та небайдужі кияни.
Акредитація для журналістів за тел.: (066)405-14-55 до 15.00 21 серпня (Бойко Юлія).