П'яна компанія перекинулася на іномарці: дві людини загинули

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ УМВС України в Сумській області, молоді люди - двоє хлопців і 22-річна дівчина пізно вночі після вживання спиртних напоїв біля одного з житлових будинків у місті Суми вирішили проїхатися по нічному місту на Mitsubishi Lancer.

Водій іномарки, значно перевищуючи швидкість руху, на виїзді з м. Суми не справився з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини дороги. Машина перекинулася.

В результаті ДТП хлопець і дівчина від одержаних травм загинули на місці події, ще один хлопець серйозно не постраждав.

Наразі співробітники міліції встановлюють причини і обставини ДТП, зокрема, хто саме сидів за кермом автомобіля, оскільки автомобіль зареєстрований на батька 21-річного хлопця, який залишився неушкодженим після ДТП.