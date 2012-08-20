Двоє молодиків погрожуючи ножем пограбували АЗС

Як повідомили у Відділі зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в Авдіївський міськвідділ міліції звернулася 23-річна оператор АЗС із заявою про те, що двоє невідомих в масках увійшли до приміщення операторської АЗС і погрожуючи ножем заволоділи грошима та двома мобільними телефонами.

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Працівниками слідчо-оперативної групи та державної служби охорони «за гарячим слідом» були затримані 22-річний житель м. Авдіївки і 19-річний житель м. Донецька. Ніж та телефони вилучені. Запобіжний захід обирається.