Двоє молодиків погрожуючи ножем пограбували АЗС
22:23, 20 серпня 2012Суспільство
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В Авдіївці Донецької області оперативно затримано двох молодиків, які пограбували сьогодні місцеву АЗС.
Як повідомили у Відділі зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в Авдіївський міськвідділ міліції звернулася 23-річна оператор АЗС із заявою про те, що двоє невідомих в масках увійшли до приміщення операторської АЗС і погрожуючи ножем заволоділи грошима та двома мобільними телефонами.
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Працівниками слідчо-оперативної групи та державної служби охорони «за гарячим слідом» були затримані 22-річний житель м. Авдіївки і 19-річний житель м. Донецька. Ніж та телефони вилучені. Запобіжний захід обирається.
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