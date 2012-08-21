За липень з українськими літаками сталось 8 інцидентів

Як зазначається у повідомленні Державної авіаційної служби, зокрема, інциденти сталися: 2 липня під час рейсу за маршрутом Одеса-Ялта вертольотом ЄС-155В1, який знаходиться в оренді ТзОВ «Челендж Аеро Україна» і експлуатується як приватне повітряне судно; 4 липня під час виконання рейсу за маршрутом Єреван-Бориспіль літаком МД-82 авіакомпанії «Браво»; 16 липня під час виконання рейсу за маршрутом Бориспіль-Анталія літаком Б-737-400 авіакомпанії «ЮтЕйр-Україна»; 22 липня під час виконання рейсу за маршрутом Неаполь-Бориспіль літаком Б-737-300 авіакомпанії «АероСвіт»; 24 липня під час виконання рейсу за маршрутом Машхад-Кіш (Іран) літаком МД-88 авіакомпанії «Буковина»; 25 липня під час виконання рейсу за маршрутом Дніпропетровськ-Шереметьєво літаком ЕМВ-145 авіакомпанії «ДніпроАвіа»; 29 липня під час виконання рейсу за маршрутом Чорлоу-Чернівці літаком Ан-12 авіакомпанії «Шовковий шлях».

Також Державіаслужба зазначає, що одне пошкодження повітряних суден сталося на землі - 16 липня на аеродромі «Кіровоград» під час грози зі шквалами були знесені з місць стоянок і пошкоджені 5 літаків Л-410, що були підготовлені до здачі на металобрухт.

З іноземними повітряними суднами в липні сталося 4 події, зокрема, з літаком авіакомпанії Jet Allience (Австрія), а також з літаками авіакомпаній Emerald Jets (Ліван), Lufthansa CityLine (Німеччина) і «Росія».

Крім того, Державіаслужба повідомила, що 7 липня 2012 року сталася аварія з приватним літаком EV-97 Eurostar UR-UMBR у ході виконання приватного польоту в районі сіла Носовка в Чернігівській області.

В результаті аварії двоє людей, які були на борту, одержали серйозні травми.

Усього за 7 місяців 2012 року з українськими повітряними суднами сталося 60 авіаційних інцидентів і подій, зокрема, 1 катастрофа, 1 аварія і 4 серйозних інциденти.

Довідка УНІАН. У січні-березні 2012 року з повітряними суднами, які внесені до державного реєстру цивільних повітряних суден України, сталося 27 авіаційних подій і інцидентів, зокрема два серйозні інциденти.

У 2011 році з повітряними суднами, які внесені до державного реєстру цивільних повітряних судів України, сталося 105 авіаційних подій і інцидентів, зокрема, три катастрофи, одна аварія і чотири серйозні інциденти.