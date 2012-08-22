10 сіл у Київській області - другу добу без світла
09:58, 22 серпня 2012Суспільство
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В Україні відновлено електропостачання 313 населених пунктів, знеструмлених минулої доби через негоду.
Дощ і вітер наробили лиха
Станом на ранок 22 серпня у Житомирській, Рівненській, Черкаській і Волинській областях повністю відновлено електропостачання у 313 населених пунктах.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства надзвичайних ситуацій.
Залишається відновити електропостачання у 10 населених пунктах Київської області.
На місці працюють бригади обленерго.
Як повідомлялося, в ніч з 20 на 21 серпня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру) та через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 323 населених пункти.
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