Туристів з Криму вивозитимуть додатковими поїздами

Залізниці України, а також «Російські залізниці» (РЗ) призначили на кінець літа — початок осені дев'ять додаткових поїздів для вивезення туристів із Криму.

Як повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці (ПЗ), зокрема, ПЗ призначила додатковий поїзд № 232/231 Сімферополь-Київ відправленням з Сімферополя з 16 липня по 1 вересня, поїзд № 560/559 Сімферополь-Київ відправленням з Сімферополя з 23 по 31 серпня по непарних числах, поїзд № 562/561 Сімферополь - Київ відправленням з Сімферополя з 12 по 30 серпня по парних числах й 1 вересня і поїзд №574/573 Сімферополь - Київ відправленням з Сімферополя 24 серпня.

Складом РЗ призначені додатковий поїзд № 185/186 Євпаторія-Москва відправленням з Євпаторії з 22 серпня по 5 вересня, поїзд № 191/192 Керч-Москва, відправленням з Керчі 31 серпня № 207/208 Сімферополь-Москва відправленням з Сімферополя 15 і з 17 по 31 серпня, а також 2 вересня, поїзд № 273/273 Феодосія-Москва відправленням з Феодосії з 1 по 3 вересня і поїзд № 235/236 Феодосія-Москва відправленням з Феодосії 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 серпня, 1 і 8 вересня.