Негода залишила без світла 130 населених пунктів
09:11, 27 серпня 2012Суспільство
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У чотирьох областях України через негоду знеструмлено 130 населених пунктів.
Через негоду знеструмлено 130 населених пунктів
Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 130 населених пунктів у чотирьох областях України.
Як повідомляє прес-служба МНС, у Рівненській області знеструмлено 45 населених пунктів, у Волинській – 33, у Тернопільській – 29, у Львівській – 23.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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