Досудове слідство щодо акордеоніста Завадського завершили

16:17, 28 серпня 2012
Суспільство
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Головне слідче управління ГУ МВС в місті Києві завершило досудове слідство щодо акордеоніста Ігоря Завадського, якому інкримінують педофілію.

Ігор Завадський

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у місті Києві, матеріали досудового слідства передані для ознайомлення обвинуваченому та його адвокату, після чого буде складено обвинувальний висновок, який передадуть у прокуратуру Києва для прийняття рішення з приводу скерування справи на судовий розгляд.

Також у столичному главку міліції заперечили інформацію окремих ЗМІ про те, що адвокат І.Завадського наголошувала на тому, що міліція відмовляється надати їй матеріали справи для ознайомлення.

«Адвокату неодноразово пропонували у визначений час з’явитися до Слідчого управління для ознайомлення з матеріалами справи, однак вона з невідомих причин не приходила», - зазначили у ЦГЗ.

Як повідомляв УНІАН, заслуженого артиста України І.Завадського затримали 23 березня. Йому інкримінують 11 епізодів розбещення неповнолітніх та один епізод згвалтування.

21 травня Шевченківський райсуд продовжив І.Завадському арешт на чотири місяці.

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