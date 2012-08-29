Перші партії вакцин від грипу прибудуть в Україну тільки через два тижні

- Каліфорнія - це той самий пандемічний свинячий грип, який розгулює по Україні ще з 2009 року. Їм вже практично всі перехворіли, - розповів "Комсомольській правді в Україні" головний дитячий імунолог столиці Федір Лапій. - А ось випадків зараження H3N2 минулого року було небагато. Тому цей штам буде частіше зустрічатися цієї осені та зими. Втім, цілком імовірно, що активність проявить і штам Вікторія. Це новий різновид вірусів групи В. Імунній захисту від нього в українців немає.

- Якщо порівнювати симптоми, то пандемічний (свинячий) грип крім респіраторних симптомів завжди давав і явно виражені шлунково-кишкові прояви, - пояснює професор кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.м.н. Алла Волоха. - А от віруси, які будуть активні в цьому сезоні, викликають тільки респіраторні симптоми, і потрібно зуміти вчасно розпізнати грип це чи ГРВІ.

Вакцина, актуальна для нинішнього сезону, вже розроблена і навіть запущена у виробництво. Багато європейських країн зараз починають вакцинацію. А у нас вакцина з'явиться в другій половині вересня. Вся справа в тому, що в Європі щеплення - це необхідність, і населення робить їх масово.