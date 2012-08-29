«Небайдужі кияни скажуть «НІ» ядерному могильнику»

30 серпня 2012 року об 11.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція на тему:

«Небайдужі кияни кажуть «ні» ядерному могильнику».

Громадські організації, екологи та небайдужі кияни розпочинають збір підписів під зверненням до Президента України щодо заборони будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива під Києвом.

Детальну інформацію щодо запланованого будівництва поблизу столиці України, а також інформацію про те, як поставити свій підпис під зазначеним зверненням, буде надано представниками громадських організації, екологами та експертами під час прес-конференції:

Віталій Черняховський – головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва»;

Тетяна Тимочко – голова Всеукраїнської екологічної ліги;

Рена Назарова – лідер Громадської організації «Київський форум»;

Олександр Сергієнко – директор Інституту міста.

Сергій Федоринчик – керівник інформаційного центру Української екологічної асоціації «Зелений світ».

Акредитація для журналістів за тел.: (066)711-12-84 , press-forum-kiev@ukr.net