Приватні детективи сьогодні "поза законом"

Про це президент асоціації Ігор Цмінський і його заступники Ігор Тимофєєв і Ігор Літкевич сказали на прес-конференції в УНІАН.

"Законодавство не забороняє нашу діяльність, але не регулює її. Ось одна з цілей нашої асоціації — підготувати власний проект закону про приватну детективну діяльність таким, яким його бачать практики", - сказав І.Цмінський.

За його словами, сьогодні приватні детективи в своїй діяльності відштовхуються від заборонних норм закону. "Приміром, прийнятий закон про захист персональних даних. Ми прагнемо керуватися цим законом, вивчаємо постанову Конституційного Суду, що вважати персональними даними", - відзначив він.

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У свою чергу І.Тимофєєв підкреслив, що діяльності приватних детективів присвоєний кодвідповідно до класифікатора видів економічної діяльності. "Поняття приватної детективної діяльності у нас введене в класифікатор, і на цій підставі ми займаємося приватними розслідуваннями", - уточнив він.

За словами І.Літкевича, здебільшого приватні детективи займаються розшуком зниклих безвісти, розслідуваннями в сімейно-побутовій сфері, а також деякими видами економічних розслідувань. "Приватних детективів не можна розглядати як альтернативу правоохоронній системі. Правоохоронна система володіє повноваженнями, яких немає у приватних організацій. Ми ж займаємося питаннями, які не входять до повноважень правоохоронних органів", - підкреслив детектив.

При цьому, І.Літкевич зазначив, що досить часто приватні детективи працюють у взаємодії з правоохоронними структурами.

Всеукраїнська асоціація приватних детективів створена в травні 2012 року.