У Коктебелі чекають Горана Бреговича

Як передає кореспондент УНІАН, цього року фестиваль проходить на два тижні раніше, ніж зазвичай - з 29 серпня по 2 вересня. За словами президента фестивалю Лілі Млинарич, традиційні терміни перенесли через узгодження з концертними графіками британських музикантів - популярної британської групи Mama's Gun, яка приїде з новим альбомом «The Life And Soul».

«Британські нотки - це пов'язано з пошуками нового, свіжого, цікавого. Наша велика мрія - привезти кубинський джаз. Зараз ведемо пошук партнерів, ймовірно, що наступного року, привеземо », - зазначила Л.Млінаріч.

Як зазначили в прес-службі традиційного партнера фестивалю ТМ «Коктебель», всього на трьох фестивальних сценах відбудеться 70 концертів.

Цього року фестивальні виступи проходитимуть на трьох сценах: NuJazz Stage - на території пляжу Юнге; на Волошинській сцені - в саду Будинку-музею Волошина (для поціновувачів сучасного джазу і імпровізаційної музики - УНІАН); та на Open Stage - денній безкоштовній сцені.

31 серпня виступлять Горан Брегович - з новим альбомом "Шампанське для циган" - і Ніно Катамадзе.

Також на фестивалі виступить шведський джаз-квартет, володар Греммі - Magnus Lindgren Batucada