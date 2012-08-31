Працівники ФСБ за хабарі ставили українцям відмітки в міграційних картках

Про це УНІАН повідомили в прес-службі поліції Брянської області.

«Під час проведення оперативно-розшукових заходів затримано двох працівників Прикордонного управління ФСБ, які, діючи за попередньою змовою, за грошову винагороду незаконно проставляли відмітки прикордонного контролю в міграційних картках громадян України», - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, таким чином у Брянській області було покладено край каналу незаконної міграції.

За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею «Отримання хабара», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із штрафом у розмірі шістдесятиразової суми хабара.

Як повідомляв УНІАН, громадяни України можуть перебувати на території РФ без реєстрації впродовж 90 діб. При перетині кордону вони зобов'язані заповнити міграційну картку, де вказується дата в'їзду в РФ.