Затримали підозрюваного у вбивстві і розчленуванні працівниці мерії Херсона

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Секторі з питань зв`язків з громадськістю УМВС у Херсонській області, в Комсомольський райвідділ міліції міста Херсона із заявою про зникнення 44-річної місцевої жительки звернулася її мати. Зникла працювала бухгалтером у мерії обласного центру і додому не прийшла.

Працівники міліції встановили, що того дня вона повинна була їхати в Миколаївську область до свого співмешканця, аби забрати 400 грн, які вклала у ведення спільного господарства.

Херсонські міліціонери виїхали в Миколаївську область і опитали співмешканця розшукуваної. Під час розмови чоловік поводився спокійно і повідомив, що дійсно того дня зустрічався із співмешканкою і віддав їй гроші, після чого повернувся додому сам. Жінка повинна була поїхати до Херсона на автобусі. Правоохоронці оглянули домоволодіння чоловіка і його автомобіль, але слідів скоєння злочину не виявили.

За два тижні останки жінки знайшли в полі, за 4 кілометри від будинку, де жив її співмешканець. Місцеві діти гралися в полі і помітили палець людини, що стирчить із землі. Миколаївські міліціонери, яких викликали на місце знахідки, повідомили херсонським колегам, що останки можуть належати розшукуваній жительці Херсона.

Також на території поля знайшли інші частини тіла й одягу, які були закопані в різних місцях. За ними встановили особу вбитої, нею виявилася розшукувана жителька Херсона.

На повторному допиті чоловік пояснив, що співмешканка сильно йому набридла і він вирішив позбутися її. У день зустрічі він планував розірвати з нею стосунки. За словами підозрюваного, жінка була категорично проти. Між ними виникла сварка, під час якої співмешканець кілька разів ударив жінку, після чого схопивши сокиру, повалив жертву на колоду і відрубав їй голову. Відтак розчленував тіло і наступного дня вивіз останки в поле, де закопав у різних місцях.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 КК України «Умисне вбивство». Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.