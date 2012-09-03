Мінфін розраховує проект бюджету на 2013 за песимістичним сценарієм

На сайті відомства повідомляється, що під час обговорення проекту бюджету наступного року з головами громадських рад заступник міністра фінансів України Сергій Рибак заявив, що «зростання реального ВВП в 2013 році очікується на рівні не менше 4,5%».

Саме такий прогнозний рівень ВВП вказаний як песимістичний сценарій в чинній постанові Кабінету міністрів України відносно прогнозу основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки.

Згідно з песимістичним прогнозом, номінальний ВВП наступного року очікується на рівні 1,688 трлн грн, інфляція - 5,9%, індекс цін виробників промпродукції - 6,3%.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров минулого тижня заявив, що держбюджет на 2013 рік «має бути, насамперед, реалістичним і він не повинен озиратися ні на вибори, ні на будь-яку іншу політичну кон'юнктуру”.

Відповідно до чинного законодавства, уряд має подати у Верховну Раду для розгляду законопроект «Про Державний бюджет України на 2013 рік» до 15 вересня.

Бюджет на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курс гривні - 8 грн за один долар.