Населення заборгувало за газ 9 мільярдів
Міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій Близнюк чекає, що до кінця року заборгованість населення за газ збільшиться до 19 млрд.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій Близнюк.
Також він повідомив, що борг комерційних установ становить 2,3 млрд грн (18%), бюджетних установ 650 млн грн (5%). Серед найбільших боржників організації Міноборони (100 млн грн), Міносвіти (66 млн грн) і ММОЗ (13 млн грн).
«Найбільші боржники: Київ, Донецька, Дніпропетровська області, тобто мегаполіси, де 99% будинків опалюється централізовано», - сказав А.Близнюк.
Також він чекає, що до кінця року заборгованість населення за газ збільшиться до 19 млрд грн: «9 млрд грн, які на сьогодні є, і ще, як мінімум, 10 млрд грн їхніх (боргів – УНІАН) буде до кінця року з початку опалювального сезону», - підкреслив він.
Також А.Близнюк повідомив, що з Держбюджету виділено 6,9 млрд грн на погашення різниці в тарифах і поліпшення розрахунків. На сьогодні профінансовано 2 млрд грн. Ще на 2,3 млрд грн документи подані в Мінфін і очікується фінансування.