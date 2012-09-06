В Україні відбудеться чемпіонат світу серед кінологів-рятувальників
02:01, 06 вересня 2012Суспільство
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26-30 вересня у Ромнах Сумської області відбудеться XVIII Чемпіонат світу серед кінологів-рятувальників.
Пошук людей під завалами на падінні будинку в Харкові, фото з архіву УНІАН
Як повідомляє сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України, у програмі змагань - перевірка робочих якостей рятувальних собак з різних куточків світу в умовах надзвичайних ситуацій та їхня сертифікація за міжнародними стандартами.
Очікується, що участь у турнірі візьмуть 20 команд з 15 країн, зокрема, з України, Аргентини, Республіки Кореї, Іспанії, Німеччини, Польщі, Росії, Нідерландів, Угорщини, Словаччини та ін.
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