Голова ДПС України підпише меморандум щодо поліпшення процесу подання звітності

12 вересня 2012 року Голова ДПС України Олександр Клименко підпише меморандум щодо поліпшення процесу подання звітності, впровадження електронних сервісів та розвитку електронного документообігу.

Це публічна пропозиція податківців розробникам програмного забезпечення, центрам сертифікації ключів та громадським організаціям щодо співпраці у напрямі розвитку електронного документообігу. Меморандумом передбачена спільна розробка програмного забезпечення для подання звітності, яке буде поширюватись серед суб'єктів господарювання на безоплатній основі.

Підписання відбудеться у рамках відкриття Центру обслуговування платників податків при ДПІ у Печерському районі м.Києві ДПС.

У рамках заходу заплановано вихід до преси.

Захід розпочнеться о 14.30 за адресою: ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС, вул. Лєскова, 4.

З приводу акредитації журналістів звертатися за тел. 590-27-43, 247-35-01, 272-51-28 до 18.00 11 вересня 2012 року.