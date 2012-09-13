В обвалі будинку в Луцьку звинувачують майстра ЖКП

Прокуратура Волинської області направила до суду кримінальну справу, порушену стосовно майстра технічної дільниці житлово-комунального підприємства №7, недбалість якого призвела до обвалу будинку у Луцьку 10 червня 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Волинської області, майстра ЖКП обвинувачують у тому, що після повідомлення мешканців будинку на Рівненській, 109 у Луцьку про часткове руйнування перестінку першого поверху та появу тріщин у стінах він не провів огляд окремих елементів будинку і не вжив термінових заходів з попередження подальшого розвитку деформації конструкцій. Через бездіяльність майстра не було вчасно виявлено аварійність будинку та усунуто пошкодження стін, що призвело до обвалу частини будівлі 10 червня.

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Внаслідок обвалу двоє осіб загинуло, ще двоє отримали тілесні ушкодження. Збитки становили 2 млн 855 тис. грн.

За наслідками розслідування справи органами досудового слідства до Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Волинської обласної державної адміністрації та Луцької міськради внесені подання про усунення причин та умов, що призвели до аварії, та запобігання їх у майбутньому.

Довідка УНІАН. 10 червня в Луцьку о 04.25 між першим та другим під`їздами будинку на вулиці Рівненській, 109, сталося раптове руйнування несучих конструкцій з першого по п`ятий поверхи. Було зруйновано 8 квартир. У будинку всього 6 під’їздів.

Загинули двоє пенсіонерів. 77 мешканців зруйнованого будинку переселили.