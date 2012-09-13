НСЖУ стане співорганізатором студентських практик у ЗМІ

Про це заявив голова НСЖУ Олег Наливайко під час підбиття підсумків експериментальної практики студентів Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомили УНІАН у спілці.

«Ми плануємо під цей проект виділення коштів на поселення студентів, будемо домовлятись з редакціями про прийом практикантів і в цілому візьмемо під свій патронат перебування студентів»», - сказав О.Наливайко.

За його словами, впродовж місяця студенти під керівництвом головних редакторів районних газет «Шлях перемоги» (Калинівка Вінницької області), «Тростянецькі вісті» (Тростянець Вінницької області) та «Перемога» (Фастів Київської області) випускали газети у той час, як колективи редакцій перебували у відпустках.

«У цьому році ми вже виступили співорганізаторами практики студентів-журналістів Львівського університету. Треба відродити систему, коли студенти проходили практику у різних куточках України, а спілчанські осередки надавали так би мовити «професійний притулок» нашому майбутньому поповненню», - підкреслив голова НСЖУ.

Директор Інституту журналістики Володимир Різун відзначив, «що експериментальна практика була дуже ефективною і стала справжньою школою досвіду і відповідальності не тільки для студентів і викладачів, але й для головних редакторів і місцевої влади. Всі разом іспит склали на відмінно».

У підбитті підсумків експериментальної практики взяв участь голова наглядової ради Фонду розвитку журналістики імені Анатолія Москаленка Леонід Кравчук.