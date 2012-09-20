80% згущеного молока на прилавках України - підробка

"З 10 банок - 6-8 на прилавках - шкідлива підробка, яка не має нічого спільного з молоком". Про це ТСН заявила фахівець центру незалежних експертиз "ТЕСТ" Ніна Кільдій.

Частіше за все молоко замінюють пальмовою олією, титановими білилами та крейдою.

"Виробники навіть молочний жир вже лінуються додавати до продукту", - повідомив начальник хроматографічної лабораторії "Укрметртестстандарту" Володимир Тищенко і додав, що справжня згущенка робиться лише з молока та цукру.

Зі свого боку лікарі-дієтологи кажуть, що пальмова олія, якою зловживають виробники згущеного молока, є дуже шкідливою для людського організму. Такі рослинні жири забивають судини, трансформуються в тканину, важко виводяться з організму і спричиняють ранній атеросклероз та ішемічну хворобу серця. Також виробники згущенки часто грішать тим, що навіть цукор у продукті заміняють синтетичними аналогами. Звісно, на етикетці про це ні слова, хоча такі хімічні сполуки заборонено вживати дітям до 7 років.

За результатами тестів експерти назвали наступні марки продукції, яку можна безпечно споживати: Первомайського заводу, Харківського, Рогачов (Білорусь) та ТМ "Премія".

