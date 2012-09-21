Долар перед вихідними підріс

У п'ятницю, 21 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1280/8,1370, на 12:00 звузився спред - 8,1325/8,1370. До закриття торгів цінові рівні підвищилися - 8,1340/8,1390 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2609/0,2614, на 12:00 ціни піднялися до 0,2622/0,2626. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2626/0,2630. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,0350 (-0,4300).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2955/1,3045.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5620/10,5755, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,5915/10,6015. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали - 10,5655/10,5760.