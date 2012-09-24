У ДТП в Латвії постраждали українські самбісти (відео)

Про це повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

О.Дикусаров уточнив, що аварія сталася на трасі Таллінн - Рига поблизу латвійського міста Саласпілс - зіштовхнулася вантажівка, якою керував громадянин Польщі, та автобус, який перевозив збірну України з боротьби самбо.

Група спортсменів налічувала 25 осіб: 18 неповнолітніх дітей віком від 14 до 17 років та 7 дорослих. В автобусі також було 2 водіїв.

На місце пригоди одразу після отримання інформації про ДТП виїхали посол та консул України в Латвії.

«За попередньою інформацією поліції Латвії, автобус з українськими громадянами виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з вантажівкою. В результаті аварії автобус вилетів в кювет»,- сказав О.Дикусаров.

Він повідомив, що за попередньою інформацією, постраждали 17 осіб, які перебували в автобусі. 9 дітей та один дорослий, які не постраждали, розміщені в пансіонаті м. Саласпілс.

«Посольство України в Латвії підтримує контакт з латвійськими медичними закладами для отримання необхідної інформації про постраждалих та надання всебічного сприяння громадянам України. Це питання перебуває на особливому контролі МЗС України», - додав О.Дикусаров.