За спробу дати хабар польському прикордонникові українець отримав рік умовно

Про це УНІАН повідомила прес-служба Прикордонної служби (Straz graniczna, SG).

"Під час прикордонного контролю 49-річний українець був поінформований про те, що його автомобіль є в поганому технічному стані, та він не зможе на ньому в'їхати до Польщі. Тоді іноземець почав переконувати працівника SG пропустити його та намагався вручити йому купюру в 200 злотих", - відзначила прес-служба.

Вона також повідомила, що громадянин України визнав свою провину та добровільно погодився на покарання у вигляді 1 року позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Як повідомляв УНІАН, з початку року польські прикордонники повідомляли про кілька випадків спроб дати хабар її працівникам, в тому числі, громадянами України. На початку травня росіянин за те, аби "закрити очі" на перевезення неповнолітньої дитини, пропонував польському прикордоннику 500 євро.

Довідка УНІАН. Польські прикордонники за перевищення дозволеного терміну перебування у Польщі вписують порушників у базу осіб, котрим заборонено поновний в'їзд на один рік. Спроби хабарництва караються у більшості випадків умовним вироком - від 6 місяців до року з випробувальним дворічним терміном.