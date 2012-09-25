В Україні завтра - до +29°

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, вночі та вранці в центральних, північних, місцями в Одеській, Миколаївській та Харківській областях короткочасний дощ, на решті території, а вдень в Україні без опадів.

В західних та південних областях подекуди туман. Вітер південно-західний, в західних та північних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні до 18°; вдень 19-24°, у південній частині 24-29°.

У Києві та Київській області вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 10-15°, вдень 19-24°; у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Сьогодні, 25 вересня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-21°, в Дніпрі біля Києва - 16°.