НБУ ввів додаткові умови для банків, які хочуть рефінансування

Це передбачено постановою Правління Нацбанку №393 від 25 вересня 2012 року, яка набирає чинності з дня її підписання.

Документом передбачено, що для отримання рефінансування терміном понад 90 днів, окрім раніше встановлених вимог, банк повинен забезпечити дотримання порядку формування обов'язкових резервів протягом останніх шести звітних періодів, що передують даті подачі заявки на участь у тендері.

Претендент на отримання ресурсної підтримки від регулятора повинен дотримуватися встановлених економічних нормативів і лімітів відкритої валютної позиції протягом останніх шести місяців, а також забезпечити в повному обсязі формування резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями.

НБУ також зобов'язав свої територіальні підрозділи у відповідних кредитних договорах, що укладаються з банками, передбачати право Нацбанку достроково розірвати кредитний договір у односторонньому порядку. Умовою для цього може стати виявлення фактів надання банком недостовірної інформації, недотримання протягом дії кредитного договору вимог за обов'язковими резервами, економічних нормативами та лімітами відкритої валютної позиції. Підставою для розірвання договору може бути зменшення розміру регулятивного капіталу, а також нормативів капіталу банку на 10 і більше відсотків протягом звітного місяця.

Як повідомляв УНІАН, НБУ своєю постановою №249 від 19 червня 2012 року збільшив граничний термін надання комерційним банкам кредитів рефінансування з 90 до 360 днів. Крім того, НБУ збільшив максимальний термін операцій РЕПО з 60 до 90 днів.