В інтернеті виклали відео смерті охоронців «Каравану»
09:24, 28 вересня 2012Суспільство
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В інтернеті виклали відео з камери стеження ТЦ «Караван», на якому чоловік холоднокровно розстрілює трьох охоронців.
На відео можна побачити, як спійманого на крадіжці чоловіка в маленькій кімнаті оглядають охоронці торгового центру, повідомляє ТСН.
Вони просять злодія вивернути кишені, він погоджується, але, мабуть, показує не все. Старший охоронець звертає на це увагу, і затриманий чоловік починає нервувати.
Зловмисник намагається вийти з кімнати, однак, охоронці його не пускають. Після цього він починає стріляти. Чоловік стріляє влучно і холоднокровно. Начальник охорони отримує кулю в серце. Один з охоронців намагається вихопити пістолет, але куля зупиняє і його.
Третій охоронець теж намагається зупинити злочинця, але куля влучає і в нього.
Відео - телеканалу ICTV
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