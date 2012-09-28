В інтернеті виклали відео смерті охоронців «Каравану»

На відео можна побачити, як спійманого на крадіжці чоловіка в маленькій кімнаті оглядають охоронці торгового центру, повідомляє ТСН.

Вони просять злодія вивернути кишені, він погоджується, але, мабуть, показує не все. Старший охоронець звертає на це увагу, і затриманий чоловік починає нервувати.

Зловмисник намагається вийти з кімнати, однак, охоронці його не пускають. Після цього він починає стріляти. Чоловік стріляє влучно і холоднокровно. Начальник охорони отримує кулю в серце. Один з охоронців намагається вихопити пістолет, але куля зупиняє і його.

Третій охоронець теж намагається зупинити злочинця, але куля влучає і в нього.

Відео - телеканалу ICTV