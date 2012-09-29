Після амністії штрафи за самобуд зростуть у десятки разів

Про це в ефірі програми «Соціальний статус. Ваше житло» на телеканалі Tonis повідомив начальник управління дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олександр Сергієнко.

Він нагадав, що з 2013 року мінімальний штраф за самовільне будівництво приватних будинків становитиме мінімум 5100 грн, тоді як сьогодні він не перевищує 170 грн. До таких об'єктів відносяться індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі та прибудови до них.

О.Сергієнко повідомив, що зі вступом у дію спрощеної процедури введення приватних будинків в експлуатацію темпи оформлення дозвільних документів в Україні значно збільшилися і становлять сьогодні 20 тис. будинків на рік.

Процедура оформлення сьогодні має декларативний характер і займає не більш як один місяць. «Власнику будинку потрібно лише заповнити декларацію про готовність об'єкту, бланк якої можна знайти навіть в Інтернеті, і подати її до нашої інспекції. Заповнюється цей документ на основі технічного звіту працівника БТІ », - уточнив О.Сергієнко.

Він також звернув увагу на те, що декларація потрібна лише для об'єктів, побудованих після 1992 року. Для будинків, побудованих раніше, буде достатньо технічного звіту БТІ.

При цьому О.Сергієнко висловив припущення про можливе продовження терміну амністії, якщо темпи дозвільної документації громадянами не знижуватимуться. «Якщо темпи подачі документів до інспекції залишаться на тому самому рівні, у нас розроблені пропозиції про продовження терміну амністії», - сказав він.

Чиновник не уточнив, на який термін вона може бути продовжена, але висловив надію, що в другому півріччі 2013 року більшість людей оформлять дозвільні документи на власні будинки за спрощеною схемою.

На цю тему: Легалізацію самобудів подовжено

Як повідомляв УНІАН, легалізація самобудів продовжена для об'єктів, побудованих до березня 2011 року.

Під час кампанії з легалізації самобудів, об'єктів побудованих до 2009 року, під амністію потрапили 46 тисяч сімей. Упродовж січня-серпня 2012 року легально почато будівництво більш як 68 тисяч об'єктів. 98% об'єктів будуються за декларативним принципом і 2% - це об'єкти четвертої і п'ятої категорії складності.

Довідка УНІАН. Спрощена система реєстрації самобудів була введена кілька років тому. Головним нововведенням було значне скорочення кількості документів і довідок, які необхідно було одержувати заявникам.