Легалізацію самобудів подовжено

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу під час брифінгу повідомив голова Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) Олександр Рибак.

«Враховуючи, що амністія діяла до кінця цього року, і не всі громадяни встигнуть скористатися спрощеними процедурами, ми виступили з пропозицією про подовження терміну амністії, а також розширення тимчасових рамок для побудованих об'єктів. Тепер амністії підлягають об'єкти, збудовані до 12 березня 2011 року», - сказав він.

За його словами, під час кампанії з легалізації самобудів, об'єктів збудованих до 2009 року на амністії потрапили 46 тисяч сімей. Також О.Рибак повідомив, що протягом січня-серпня 2012 року легально почато будівництво понад 68 тисяч об'єктів. 98% об'єктів будуються за декларативним принципом і 2% - це об'єкти четвертої й п'ятої категорії складності.

Довідка УНІАН. Спрощена система реєстрації самобудів була введена кілька років тому. Головним нововведенням було значне скорочення кількості документів і довідок, які необхідно було отримувати заявникам.