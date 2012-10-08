Наркокур’єр додумалася вимочити в героїні картини, дитячу гру і валізу (фото)

Служба безпеки України спільно з Державною митною службою, МВС і прикордонниками викрила та припинила протиправну діяльність організованої злочинної групи, члени якої створили канал контрабанди героїну афганського походження з країн Центральноазіатського регіону в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту на території України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, контрабанда героїну відбувалась транзитом через територію Таджикистану. При цьому використовувались наркокур’єри з числа громадян України або ж героїн надсилався у міжнародних поштових відправленнях.

3 жовтня у міжнародному аеропорту «Бориспіль» співробітники СБУ затримали наркокур’єра - громадянку України, яка прибула з Душанбе. Під час проведення митного огляду в її особистих речах виявлено дві картини, які були просякнуті героїном. Для ускладнення виявлення наркотику їм були просякнуті також настільна дитяча гра і днище валізи. У результаті експертного дослідження з цих предметів було вилучено близько 2,5 кг героїну.

У ході подальших спільних заходів правоохоронці затримали у Києві громадянина України, який отримував наркотики від наркокур’єра і забезпечував подальший оптовий збут на території столиці та Київської області.

Головним слідчим управлінням СБУ стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.