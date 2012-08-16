У «Борисполі» затримали наркокур'єра з 46 контейнерами з героїном у шлунку

В аеропорту «Бориспіль» затримано наркокур'єра з Таджикистану, який намагався перевезти в собі 46 контейнерів з героїном.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державна митна служба України

Зокрема, як зазначається в повідомленні, юний громадянин Республіки Таджикистан прибув до України з Душанбе. Пасажир обрав проходження митного контролю в режимі «зелений коридор» без заповнення митної декларації. Під час вибіркового митного контролю речей пасажирів на рентген-апараті митниці, після перетину громадянином білої лінії, яка позначає закінчення проходження митного контролю в режимі «зелений коридор», його було запрошено до службової кімнати митниці.

Відповідно до вимог ст. 340 Митного кодексу України та згідно з рішенням начальника Київської обласної митниці, було проведено особистий огляд громадянина із залученням медичного працівника. Після цього громадянина було доставлено до однієї з центральних районних лікарень, де при проведенні комп'ютерної томографії органів черевної порожнини у хлопця було виявлено велику кількість сторонніх предметів овальної форми.

Згодом юнака доставили до ще одного клінічного медичного закладу, де його було повторно обстежено лікарем з використанням рентген-обстеження. Таким чином у громадянина протягом трьох днів було виявлено 46 капсул, обмотаних поліетиленом, загальною вагою брутто 316,95 г з вмістом порошкоподібної речовини світло-сірого кольору вагою близько 300 г. Речовина, відповідно до висновку експерта, містила у своєму складі наркотичну речовину - героїн.

Складено протокол за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України (переміщення, або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів).

Порушено кримінальну справу. Кур’єра та отримувача наркотиків затримано.