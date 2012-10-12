Мисливець потрапив під постріл, виганяючи дичину на стрільця

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у СЗГЗ УМВС в Кіровоградській області.

На місце події терміново прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили тіло загиблого з вогнепальним поранення грудної клітини. Ним виявився 45-річний місцевий житель.

Попередньо встановлено, що ввечері чоловіки разом вирушили на полювання до болота за кілометр від населеного пункту. Молодший родич залишився у засідці, а старший узявся виганяти дичину. Сталося так, що він обійшов мисливця не позаду, а попереду.

Почувши шурхіт, молодший чоловік вистрелив у той бік із рушниці, випадково поціливши у родича.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.119 (вбивство, вчинене через необережність) КК України. Підозрюваного затримано, зброю вилучено. Слідство триває.