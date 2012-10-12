Підлітки трощили надгробки і знімали це на відео

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, повідомлення про наругу над могилами до Тернопільського райвідділу міліції надійшло 8 жовтня. На цвинтарі правоохоронці зафіксували численні понівечені гранітні пам’ятники та хрести, розтрощені огорожі і залишки сміття, зокрема пляшки з-під спиртного.

Учора правоохоронці затримали чотирьох 16-річних вандалів, які зізналися у скоєному. Як розповіла співучасниця злочину, разом із товаришами вони розпили на цвинтарі літр горілки, після чого її друзі почали ногами трощити надгробні пам’ятники. Дівчина пробувала їх зупинити, однак хлопці не зважали. Також неповнолітня на прохання хлопців знімала їхні дії з допомогою телефону.

Щодо затриманих порушено кримінальну справу за ст. 297 Кримінального кодексу (наруга над могилами).