Суд зобов'язав господаря знести готель на березі Дніпра

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Дніпровської екологічної прокуратури, за фактом незаконного будівництва Херсонським міжрайонним екологічним прокурором було порушено кримінальну справу щодо звинувачення підприємця за ознаками злочину, передбаченого ст.197-1 ч.4 КК України.

Досудовим слідством порушникові екологічного законодавства інкримінувалося самовільне будівництво будівель (готелю) на самовільно зайнятій земельній ділянці водного фонду площею 0,0489 га в межах водозахисної зони.

Рішенням Суворовського районного суду від 2 жовтня 2012 року позов Херсонського міжрайонного екологічного прокурора, заявлений на користь Херсонської міської ради про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки і відшкодування збитків, було задоволено.

Зокрема, суд зобов'язав підприємця звільнити незаконно зайняту ним земельну ділянку, розташовану в прибережно-захисній смузі Дніпра, шляхом зносу самовільної забудови.