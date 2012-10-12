Євро на міжбанку йде вгору
11:05, 12 жовтня 2012Суспільство
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Торги на міжбанку відкрилися зниженням котирувань - 8,1330/8,1390 грн/дол., з євро пішли вгору - 10,5200/10,5295 грн/євро
Долар падає, євро росте
У п'ятницю, 12 жовтня, на українському міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1330/8,1390 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2623/27, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,5200/10,5295. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2934/36 (четвер — 1,2854/56).
У четвер Нацбанк на ринок не виходив.
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