Євро на міжбанку йде вгору

У п'ятницю, 12 жовтня, на українському міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1330/8,1390 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2623/27, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,5200/10,5295. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2934/36 (четвер — 1,2854/56).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.