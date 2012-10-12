До Києва з Москви привезли копію чудотворної ікони

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської облдержадміністрації, перед транспортуванням до української столиці ікону освятив глава РПЦ Кирило, а після прибуття до Києва – голова УПЦ МП Володимир.

Як зазначається у повідомленні, близько двох місяців тому губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк домовився з патріархом Кирилом про створення копії ікони Вишгородської Божої матері.

В день Покрови, 14 жовтня, ця ікона буде перевезена до Вишгорода, де вона зберігатиметься в церкві Бориса і Гліба.

За легендою, ікона Вишгородської (Володимирської) Божої матері була написана євангелістом Лукою на дошці столу з дому Йосипа та Марії. У XII столітті ікону подарував князю Мстиславу візантійський імператор, вона зберігалась у монастирі у Вишгороді поруч з мощами святих великомучеників Бориса і Гліба, а згодом була перевезена до Москви, де зберігається донині у Третьяковській галереї.