У Криму розбився легкомоторний літак: є жертви

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, катастрофа сталася сьогодні вранці.

Літак впав у полі за 2 км від села Чорноземне. Радіус падіння уламків - до 100-150 м.

За даними МНС, легкомоторний чотиримісний літак «Sokata TB-20» прямував за маршрутом с. Майське Синельниківського району Дніпропетровської області до аеродрому Тобаско, м. Євпаторія.

Особи загиблих встановлюються.

Причини та обставини падіння літака з’ясовують фахівці.

На місці події працюють оперативна група ГТУ МНС в АР Крим, міліція, прокуратура, СБУ, швидка допомога.