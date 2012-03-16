Київ зібрався вирішувати проблему з Коцюбинським радикально

Київрада має намір просити Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Верховну Раду втрутитись в ситуацію, що склалась навколо селища Коцюбинське Київської області, і розглянути пропозицію щодо приєднання селища, як територіальної одиниці, до столиці України.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Київради 15 березня депутати розглянули відповідний проект звернення і прийняли його за основу з тим, щоб спеціально створена тимчасова контрольна комісія Київради щодо вивчення ситуації навколо розширення меж с.Коцюбинського могла доопрацювати звернення.

Таке рішення підтримав 91 депутат з 113 зареєстрованих в сесійній залі.

"Ми, депутати Київської міської ради, висловлюємо своє глибоке занепокоєння та повну незгоду з діями Коцюбинської селищної ради стосовно прийняття одноособових рішень, які стосуються змін меж селища Коцюбинське Київської області за рахунок земель, які відносяться до земель лісопаркового призначення м.Києва і обліковуються за КП "Святошинське лісопаркове господарство", - зазначається у зверненні.

За інформацією депутатів, Коцюбинською селищною радою у 2008 році було прийнято рішення "Про перспективний план розвитку смт Коцюбинське", яким незаконно було затверджено техніко-економічне обґрунтування розвитку селища, та виділено громадянам у приватну власність для індивідуального будівництва близько 100 га земель лісу, що належить столиці. Згодом Коцюбинська рада передала Київраді проект про погодження проекту землеустрою щодо відведення Коцюбинській раді 3421,8 га земель за рахунок лісопаркового господарства Києва.

"Доводимо до вашого відома, що селище Коцюбинське повністю користується комунікаціями та технічними мережами Києва, а це водопостачання, каналізація, дорожнє сполучення, кабельні мережі та інше", - йдеться у зверненні.

Депутати нагадали про світову практику, коли столиці та мегаполіси розвиваються за рахунок адміністративних одиниць, що межують з ними.

"На підставі вищевикладеного та з метою недопущення розширення меж селища Коцюбинське за рахунок земель лісового фонду Києва та запобігання знищення лісових насаджень Біличанського лісу, просимо вас розглянути пропозицію Київради щодо приєднання селища Коцюбинське як територіальної одиниці до столиці України", - зазначили депутати Київради.