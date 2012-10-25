Газпром програв спір із чеською RWE Transgas про штраф за невідібраний газ

Про це повідомляє у четвер польська Gazeta Wyborcza.

"Можу лише сказати, що RWE Transgas виграло спір за правилом "бери або плати" в довготривалих контрактах", - сказав прес-секретар чеської компанії Мартін Халупські, слова якого наводить видання.

Газета зазначила, що рішення Віденського Арбітражного суду ускладнить переговори "Газпрому" з одним із найбільших покупців його газу - Україною, яка цього року значно скоротила його закупівлю.

"Це неприємний прецедент для" Газпрому", але має позитивне значення для його клієнтів. Не можна виключити, що тепер "Газпром" засипле лавина подібних справ від контрагентів", - сказав Костянтин Черепанов із московського представництва швейцарського банку UBS.

Довідка УНІАН. Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за контрактом. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна повинна сплатити не менш як 41,6 мільярдів кубометрів газу.

У зв'язку з високою ціною на паливо Україна заявила про намір зменшити закупівлі російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів. Разом з тим у РФ стверджують, що час для переговорів за обсягами закупівель палива на цей рік вже упущено: річний контрактний обсяг може бути змінено не пізніше, ніж за півроку до початку поставок.