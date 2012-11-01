У КМДА кажуть, що не можуть вплинути на вирубку Биківнянського лісу

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови КМДА Володимир Мазурчак заявив у своєму виступі перед депутатами на засіданні сесії Київради, інформуючи про чергову вирубку дерев на Броварському проспекті.

В.Мазурчак повідомив, що масова вирубка дерев у Биківнянському лісі відбулася в ніч з 29 на 30 жовтня. Там були знесені зелені насадження на площі 3 гектара. Спеціальна комісія КМДА встановила, що рішенням Київради від 27.12.2007 вказана земельна ділянка була на 10 років передана в оренду ТОВ «Солтекс-груп» під будівництво торговельно-розважального комплексу. Це рішення Київради, зазначив В.Мазурчак, опротестовував прокурор, але Київрада його відхилила. Крім того, було рішення апеляційного суду, який зобов’язав земуправління підписати договір оренди на дану земельну ділянку, що й було зроблено.

В.Мазурчак зазначив, що після цього ТОВ «Солтекс-груп» отримало всі необхідні дозволи від Державного управління охорони навколишнього природного середовища, а від КМДА вже нічого не вимагалось і нічого не залежало.

Влітку цього року ТОВ «Солтекс-груп» перерахувало до міського бюджету відновлювальну вартість зелених насаджень, які планували знищити, у розмірі 4 млн 700 тис. грн.

Як запевнив В.Мазурчак, КМДА намагалась запропонувати ТОВ свої варіанти земельних ділянок, але підприємці відмовились. На сьогодні на вказаній території вже працює забудовник і за інформацією депутатів Київради, там споруджується будівельний гіпермаркет.

Звертаючись до депутатів, В.Мазурчак звернув увагу, що ситуація зі знищенням зелених насаджень може повторитися.

«Вони (забудовники) чекали, зараз починають активізуватись, залучившись підтримкою юристів та користуючись нашим недосконалим законодавством, яке усунуло практично місцеве самоврядування від вирішення дозвільних систем. Адміністрація в даному випадку зараз не має можливості вплинути на ситуацію», - підкреслив В.Мазурчак.

Він додав, що КМДА у 2010 році зверталась до суду щодо виділення земель у Дарницькому лісопарковому господарстві, але програла суд.

«Прохання: перед тим, як підтримувати виділення землі, ви маєте прорахувати наслідки, які за цим будуть. І ті рішення, які подавались на відміну, ще лежать – треба буде їх відміняти», - сказав В.Мазурчак, звертаючи до депутатів Київради.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій Черняховський повідомив, що у ніч виборів – з 28 на 29 жовтня, забудовники вирубали 10 гектарів Биківнянського лісу між Броварським проспектом і вул. Путивльською.

Довідка УНІАН. У 2010 році ТОВ «Солтекс-груп» було куплено компанією «Леруа Мерлен Украина».