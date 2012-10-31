У ніч виборів забудовники вирубали 10 гектарів Биківнянського лісу
05:55, 31 жовтня 2012Суспільство
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У ніч виборів – з 28 на 29 жовтня, забудовники вирубали 10 гектарів Биківнянського лісу, між Броварським проспектом і вул. Путивльською.
Віталій Черняхівський
Про це повідомив головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій Черняхівський, повідомляє прес-центр «Форум».
«Забудовники варварськи вирізали 100-річні сосни на 10 гектарах, встановили будівельний паркан. При цьому пред’явити дозвільні документи забудовники відмовилися», – сказав В.Черняхівський.
«Зрозуміло, що знищення зелених зон, що погіршує життя киян, буде продовжуватися до тих пір, поки щури дерибанні не будуть вигнані з Київради, а Верховна Рада не прийме закон про мораторій на ущільнювальну забудову в столиці», – підкреслив він.
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