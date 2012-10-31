У ніч виборів забудовники вирубали 10 гектарів Биківнянського лісу

Про це повідомив головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій Черняхівський, повідомляє прес-центр «Форум».

«Забудовники варварськи вирізали 100-річні сосни на 10 гектарах, встановили будівельний паркан. При цьому пред’явити дозвільні документи забудовники відмовилися», – сказав В.Черняхівський.

«Зрозуміло, що знищення зелених зон, що погіршує життя киян, буде продовжуватися до тих пір, поки щури дерибанні не будуть вигнані з Київради, а Верховна Рада не прийме закон про мораторій на ущільнювальну забудову в столиці», – підкреслив він.