Офіційний курс валют на 2 листопада

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 1 листопада – 799.3000) 100 EUR – 1037.0918 (на 1 листопада – 1038.5305) 10 RUR – 2.5483 (на 1 листопада – 2.5476) Усі курси валют на 2 листопада

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