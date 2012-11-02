Офіційний курс валют на 2 листопада

04:00, 02 листопада 2012
Суспільство
1016 0

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 1 листопада – 799.3000)

100 EUR – 1037.0918 (на 1 листопада – 1038.5305)

10 RUR – 2.5483 (на 1 листопада – 2.5476)

Усі курси валют на 2 листопада

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter