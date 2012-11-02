Офіційний курс валют на 2 листопада
04:00, 02 листопада 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 1 листопада – 799.3000)
100 EUR – 1037.0918 (на 1 листопада – 1038.5305)
10 RUR – 2.5483 (на 1 листопада – 2.5476)
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