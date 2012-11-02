Співробітники СБУ спалили 532 кг наркотиків

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Запорізькій області, спецоперація із знищення наркотиків - 532 кг марихуани в сухому вигляді була проведена 1 листопада на території сміттєпереробного заводу «Ремондіс».

Як пояснили УНІАН у прес-службі УСБУ в Запорізькій області, марихуану було вилучено співробітниками СБУ у членів організованої злочинної групи - 3 жителів Запорізької області - які через мережі Інтернет замовляли за кордоном насіння елітних рослин конопель з підвищеним вмістом каннабісу, культивували рослини і здійснювали збут наркотиків.

Операцію з їх затримання було проведено співробітниками СБУ та МВС у вересні 2011 р., тоді ж були вилучені й наркотики, які після цього більше року зберігалися як речовий доказ у кримінальній справі щодо членів злочинної групи.

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«За матеріалами СБУ органами міліції щодо затриманих, які при затриманні чинили збройний опір правоохоронцям, було порушено кримінальну справу за ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України», - розповіли в СБУ.

За даними прес-служби УСБУ в Запорізькій області, наприкінці жовтня 2012 р. набув сили вирок Пологівського районного суду Запорізької області, яким наркоділки були визнані винними і засуджені до позбавлення волі на строки від 7 до 9 років.