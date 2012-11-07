Терапевт поліклініки Київського метро погоріла на хабарі
16:21, 07 листопада 2012Суспільство
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У столиці за хабарництво затримано терапевта поліклініки Київського метрополітену.
Хабар - 700 грн
Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України в Києві.
За даними правоохоронців, лікаря було затримано під час одержання 700 грн. хабара.
Крім того, зафіксовано ще кілька подібних випадків, коли ця працівниця медустанови вимагала гроші від працівників метрополітену за надання їм довідки про проходження медичного огляду.
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