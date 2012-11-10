Прокуратура опротестувала дозвіл на будівництво біля Биківнянського лісу

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, цей дозвіл Інспекція держархбудконтролю незаконно видала забудовнику ТОВ «Солтекс-Груп» для будівництва торгового центра всупереч цільового призначення, визначеного договором оренди земельної ділянки.

У прокуратурі нагадали, що стосовно посадовців підприємства-підрядника ТОВ «Гранд Сіті Компані», з вини котрих знесено зелені насадження на ділянці, порушено кримінальну справу.

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Під час розслідування кримінальної справи слідчим прокуратури винесено постанову про накладення арешту на земельну ділянку, чим заборонено вчиняти будь-які дії щодо її відчуження.

Також прокуратура заявила до Господарського суду м. Києва позов про розірвання договору оренди між Київрадою та ТОВ «Солтекс-Груп» з вимогою повернути столичній громаді понад 3,2 га земельної ділянки на Броварському проспекті.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ «Гранд Сіті Компані», виконуючи роботи за договором підряду з ТОВ «Солтекс-Група», у ніч на 29 жовтня незаконно вирубало на цій ділянці 247 дерев, які підлягали пересаджуванню та збереженню.

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1 листопада прокурор Києва Анатолій Мельник порушив кримінальну справу стосовно посадовців ТОВ «Гранд Сіті Компані», з вини яких було знесено зелені насадження на Броварському проспекті (ч. 1 ст. 367 Кримінального коедксу України – службова недбалість, що завдала істотної шкоди).

За словами А.Мельника, у ході розслідування кримінальної справи буде надано правову оцінку й діям посадовців Архбудконтролю та Головного управління екології КМДА, які надавали дозволи на початок будівельних робіт і фактично сприяли вирубці дерев.