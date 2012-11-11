Сьогодні перший Hyundai поїде з Києва до Дніпропетровська

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях з нагоди відкриття нового маршруту «Українського експреса» на головному залізничному вокзалі Дніпропетровська взяли участь заступник генерального директора «Укрзалізниці» Ігор Гладких, начальник Придніпровської залізниці Олександр Момот, представники Дніпропетровської облдержадміністрації.

«Hyundai замінить на маршруті Дніпропетровськ-Київ звичний «Столичний експрес», склад якого використовуватиметься на інших напрямах «Укрзалізниці», - сказав журналістам О.Момот.

За його словами, упродовж півроку перед запуском поїздів Hyundai на ділянці «Дніпропетровськ-П’ятихатки» Придніпровської залізниці був виконаний великий обсяг робіт: модернізовано понад 23 км колії, встановлено 90 опор контактної мережі, за допомогою спецтехніки виправлено 150 км колії і 120 стрілочних переводів, відрегульовано 137,3 км контактної підвіски. Контактна мережа була переобладнана на 8 кривих ділянках колії; загальна вартість робіт перевищила 110 млн грн.

Заступник генерального директора ДП «Укрзалізниця» І.Гладких заявив журналістам, що у найближчі два роки швидкісний рух ляже в основу залізничної інфраструктури обласних центрів України.

«Можу вас запевнити, що наша програма з упровадження швидкісного руху не завершується сьогоднішнім заходом. Наступного року планується відкрити швидкісний рух за маршрутами Київ-Сімферополь і Дніпропетровськ-Сімферополь», - заявив І.Гладких.

«Український експрес» №166 відправився з Дніпропетровська за розкладом - о 7.24, до Києва прибуває о 12.37. Час у дорозі - 5 годин 13 хвилин, що на 1 годину менше, ніж час проходження «Столичного експреса».

Час відправлення поїздів № 165,167 із Києва - щодня о 6.57, прибуття до Дніпропетровська - 12.10. Поїзд слідує через станції Трипілля, Шевченка, Знам’янка, П’ятихатки, Стикова, Дніпродзержинськ. Увечері Hyundai відправляється з Києва о 17.42, прибуває до Дніпропетровська о 22.55. Час відправлення поїздів №№ 166,168 із Дніпропетровська о 17.36, прибуття до Києва – 22.49.

У складі поїзда 9 вагонів на 579 місць: 168 місць першого класу, 411 - другого класу. У першому вагоні - 56 місць, також є місця для інвалідів-візочників і місце для розміщення інвалідних візків. 2, 5, 8 вагони першого класу мають також по 56 місць, третій вагон - бар на 51 місце, 4, 6, 7 вагони другого класу по 81 місцю і дев'ятий вагон також другого класу. Поїзд обслуговують 3 стюарди.

Електропоїзди «Інтерсіті+» призначені для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності з максимальною швидкістю до 160 км/год. Вагони поїздів оснащені автоматичними розсувними дверима, системою кондиціонування повітря з функцією підігріву в зимовий період, буфетом. У вагонах також встановлені монітори, що інформують пасажирів про наступні зупинки, швидкість руху поїзда і погодні умови. Вартість проїзду від Дніпропетровська до Києва у поїздах Hyundai становить 335,47 грн у вагоні 1-го класу і 226,56 грн - у вагоні 2-го класу.