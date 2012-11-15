Експерт: закон про лібералізацію ринку електроенергії загрожує безпеці АЕС України

Про це заявила директор із питань інформації та зв'язків із громадськістю асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, впровадження нової моделі енергоринку призведе до різкого погіршення фінансового стану всієї ядерної галузі. «У «Енергоатома» просто не залишиться грошей на фінансування своїх проектів», – сказала О.Кошарна.

За її словами, асоціація «Український ядерний форум» вважає, що цей законопроект має бути відкликано, оскільки він не підлягає доопрацюванню, в ньому закладена принципово неправильна ідея з фондом розподілу цінового дисбалансу, що призведе до банкрутства «Енергоатома».

Як повідомляв УНІАН, 6 червня цього року у ВР було зареєстровано законопроект «Про засади функціонування ринку електроенергії України», яким передбачається можливість свободи вибору постачальника електроенергії шляхом укладення двосторонніх договорів, а також можливість придбання необхідних обсягів електроенергії на спотовому ринку.

Директор Центру взаємодії з органами державної влади НАЕК «Енергоатом» Костянтин Запайщиков виступив із критикою цього проекту, зазначивши, що «існують значні ризики недостатнього наповнення фонду розподілу цінового дисбалансу. Обов'язковим платником до цього фонду передбачається зробити «Енергоатом» і «Укргідроенерго». При цьому кошти цього фонду повинні повною мірою фінансувати перехресні субсидії й розрахунки з виробниками електроенергії за зеленим тарифом, вестися дотації для теплокомуненерго».

ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.