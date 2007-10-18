У Дніпропетровську кожному постраждалому видадуть на руки по 2000 грн

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки прийняла постанову про надання статусу постраждалих у техногенній аварії мешканцям зруйнованого вибухом газу будинку у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам у Дніпропетровську міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

За його словами, дане рішення ухвалено у межах розслідування кримінальних справ щодо вибуху у Дніпропетровську.

Н.ШУФРИЧ зазначив, що Держкомісія також вирішила додатково видати кожному постраждалому на руки по 2000 грн.

За словами міністра, конкретизовано суми, які будуть виділені із благодійного фонду «Ощадбанку» мешканцям усіх квартир зруйнованого будинку. Зокрема, сказав він, мешканцям квартир першого і другого уцілілих під’їздів буде видано по 5 тисяч гривень на кожну квартиру, четвертого під’їзду – по 10 тис. грн., зруйнованого третього під’їзду – по 20 тис. грн.

Н.ШУФРИЧ уточнив, що зазначені кошти надійшли із Фонду розвитку України.