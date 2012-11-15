У 2012 році в армії здійснили рекордну кількість стрибків з парашутом

Про це заявив Міністр оборони України Дмитро Саламатін 15 листопада 2012 року, повідомляє прес-служба Міноборони.

За його словами, цей показник у два з половиною рази більший за минулорічний (2011 року було виконано понад 15 тисяч стрибків) і свідчить про те, що в Збройних Силах України постійно проводяться заходи з удосконалення бойового вишколу особового складу, що додає українській армії реальної сили та професійності.

Також він підкреслив, що впровадження нових і модернізованих зразків озброєння, військової техніки та обладнання стало особливістю бойового навчання 2012 року.

«Науковий та технологічний потенціал вітчизняних підприємств дозволить нам запроваджувати новітні зразки парашутних систем, підвищуючи таким чином, насамперед, боєздатність підрозділів високомобільних десантних військ та спецпризначення», – зауважив Дмитро Саламатін.

Зокрема, під час навчань “Перспектива-2012” військовослужбовці високомобільних десантних військ виконували стрибки включно з використанням новітніх парашутних систем типу “Крило” вітчизняного виробництва, які дозволяють виконувати стрибки з висоти до 4 тисяч метрів, також були випробувані українські системи для десантування бойової техніки.

«Керуючись дорученням Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Віктора Федоровича Януковича, керівництво оборонного відомства планує і в подальшому підвищувати якість та інтенсивність підготовки військовослужбовців», – наголосив Дмитро Саламатін.